തിരുവനന്തപുരം: മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതോടെ അഞ്ചുപേർക്ക് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്ത പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ. വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ ആയിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ ചൂട് കടുക്കുന്നു; ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ!
മല്ലിപ്പള്ളിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ച അവയവങ്ങൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായതായിട്ടാണ് വിവരം. കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആലിന്റെ കരൾ 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് മാറ്റിവെച്ചു.
ആലിന്റെ വൃക്കകൾ നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്ഐടിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പത്തുവയസുകാരനാണ്. ഇത് കൂടാതെ ആലിന്റെ നേത്രപടലവും ഹൃദയവാൽവും ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വാൽവ് എസ്ഐടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേത്രപടലം ആലിൻ ചികിത്സയിലിരുന്ന അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാദങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജ്വസ്വലമായ ദിനം
ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കോട്ടയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആലിൻ ഷെറിന് ഇന്നലെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അവയവദാനത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.