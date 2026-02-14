English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Organ Donation: വിടപറയും മുൻപേ അഞ്ചുപേർക്ക് പുതുജീവിതമേകി ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം; സംസ്‌കാരം നാളെ

Organ Donation: വിടപറയും മുൻപേ അഞ്ചുപേർക്ക് പുതുജീവിതമേകി ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം; സംസ്‌കാരം നാളെ

Alin Sherin Ebrham: വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ആലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവയവദാനത്തിന് തയ്യാറായത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 14, 2026, 09:03 AM IST
  • ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ
  • വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ ആയിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക
  • കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആലിന്റെ കരൾ 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് മാറ്റിവെച്ചു

Organ Donation: വിടപറയും മുൻപേ അഞ്ചുപേർക്ക് പുതുജീവിതമേകി ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാം; സംസ്‌കാരം നാളെ

തിരുവനന്തപുരം: മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചതോടെ അഞ്ചുപേർക്ക് അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്ത പത്തുമാസം പ്രായമായ ആലിൻ ഷെറിൻ എബ്രഹാമിന്റെ സംസ്കാരം നാളെ. വൈകുന്നേരം മൂന്നുമണിയോടെ ആയിരിക്കും സംസ്കാരം നടക്കുക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വേനൽ ചൂട് കടുക്കുന്നു; ആശങ്കയിൽ ജനങ്ങൾ!

മല്ലിപ്പള്ളിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതദേഹം നാളെ രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിക്കും. ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്തിച്ച അവയവങ്ങൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ്. ഇതിൽ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയായതായിട്ടാണ് വിവരം.  കിംസ് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന കരൾ മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ആലിന്റെ കരൾ 6 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് മാറ്റിവെച്ചു. 

ആലിന്റെ വൃക്കകൾ നൽകിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എസ്‌ഐടിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പത്തുവയസുകാരനാണ്. ഇത് കൂടാതെ ആലിന്റെ നേത്രപടലവും ഹൃദയവാൽവും ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വാൽവ് എസ്‌ഐടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേത്രപടലം ആലിൻ ചികിത്സയിലിരുന്ന അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ ഇന്ന് വാദങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജ്വസ്വലമായ ദിനം

ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് കോട്ടയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആലിൻ ഷെറിന് ഇന്നലെ മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ അവയവദാനത്തിന് മാതാപിതാക്കൾ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

