/Pattoor Road Accident: യുവാവിന്റെ അറ്റുപോയ കാൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായില്ല

തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാറ്റൂരിൽ അമിത വേഗത്തിലെത്തിയ കാറിടിച്ചു പരിക്കേറ്റ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്റെ അറ്റുപോയ കാൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായില്ല. അപകടത്തിൽ അറ്റുപോയ കാൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും കാൽ ചതഞ്ഞ നിലയിലായതിനാൽ അതിനു കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപകടത്തിൽ പെട്ട പ്രശാന്ത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ചികിത്സ തുടരുകയാണ്. അപകടത്തിന് കാരണമായ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന ചടയമംഗലം സ്വദേശി സിദ്ധാർഥ് ശിവൻ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കാച്ചാണി സ്വദേശി അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ നരഹത്യാ കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വൈദ്യപരിശോധനയിൽ പ്രതികൾ അമിതമായി മദ്യപിച്ചാണ് വാഹനം ഓടിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപകടം ഉണ്ടായത് ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു. പാറ്റൂർ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിസെമിത്തേരിയ്ക്ക് സമീപത്തെ വളവിലായിരുന്നു അപകടം ഉണ്ടായത്, ഡിവഡർ തകർത്ത പാഞ്ഞു വന്ന കാർ ആദ്യം എതിർദിശയിൽ വരികയായിരുന്ന പ്രശാന്തിന്റെയും ബൈക്കിലും പിന്നീട് ഓട്ടോയിലും ഇടിച്ചായിരുന്നു നിന്നത്.
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