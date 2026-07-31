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Pattoor Road Accident: യുവാവിന്റെ അറ്റുപോയ കാൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായില്ല

നിലവിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രശാന്തിന്റെ ചികിത്സ തുടരുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 31, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:01 AM IST
Pattoor Road Accident: യുവാവിന്റെ അറ്റുപോയ കാൽ തുന്നിച്ചേർക്കാനായില്ല
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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