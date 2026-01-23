PM Modi Visit: പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി; കാവിക്കടലായി അനന്തപുരി

തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. അദ്ദേഹം റോഡ് മാർഗം പുത്തരിക്കണ്ടത്തെ വേദിയിലേക്ക് പോകുകയാണ്.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ റോഡിന് ഇരുവശവും ആയിരങ്ങളാണ് കാത്ത് നിന്നിരുന്നത്. ഫ്ലൈ ഓവർ മുതൽ പുത്തിരിക്കണ്ടം വരെയാണ് റോഡ് ഷോ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ മേയർ വിവി രാജേഷ് എത്തിയില്ല. പട്ടികയിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സൈനിക, പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങി 22 പേരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.
സാധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള വിവിഐപികൾ എത്തുമ്പോൾ മേയർ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലാണ് സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ വേദിയിൽ ഉള്ളതിനാൽ സ്വീകരണ ചടങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയെന്നും മേയറുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബിജെപിയുടെ മിന്നും വിജയത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നത് വലിയ ആഘോഷമായാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കാണുന്നത്. ഇന്ന് വിവിധ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും നഗരത്തിന്റെ വികസന രേഖയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കും.
