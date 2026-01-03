Pocso Case: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ പത്താംകല്ല് അരശു പറമ്പ് ഷിയാദ് നിവാസിൽ ഷിയാദ് മൊയ്തീൻ (60) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.
നെടുമങ്ങാട് പത്താംകല്ല് ഗ്രൗണ്ടിൽ പതിവായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പോകുന്ന 13 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു.
ഡിസംബർ 21ന് പ്രതി ഓട്ടോയുമായി വന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കുട്ടിയെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി പത്തു രൂപ കൊടുക്കുകയും ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
തുടർന്നും പല ദിവസങ്ങളിലും ഓട്ടോയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്താംകല്ലിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് പ്രതി കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്നത്.
ജനുവരി 2ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.