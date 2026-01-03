English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Pocso Case: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Pocso Case Arrest: പ്രതി ഓട്ടോയുമായി വന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കുട്ടിയെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 3, 2026, 10:07 PM IST
  • പത്താംകല്ലിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് പ്രതി കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്നത്
  • ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ അറിയിച്ചതോടെയാണ് പീഡന വിവരം അറിഞ്ഞത്

Read Also

  1. പോക്സോ കേസ് പ്രതി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; കൊല്ലപ്പെട്ടത് കിളിമാനൂർ സ്വദേശി മണിരാജൻ; പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

Trending Photos

Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
10
guru chandra yuti
Gajakesari Rajayoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയും കുറഞ്ഞും സ്വർണവില! ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ? സ്വർ‌ണനിരക്ക് അറിയാം
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: പുതുവർഷത്തിലെ രണ്ടാം ദിനവും സ്വർണവില മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Pocso Case: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: 13 വയസ്സുകാരനെ പീഡിപ്പിച്ച 60 വയസുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജിൽ പത്താംകല്ല് അരശു പറമ്പ് ഷിയാദ് നിവാസിൽ ഷിയാദ് മൊയ്തീൻ (60) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Add Zee News as a Preferred Source

നെടുമങ്ങാട് പത്താംകല്ല് ഗ്രൗണ്ടിൽ പതിവായി സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പോകുന്ന 13 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ പരിചയപ്പെട്ട ശേഷം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നു.

ഡിസംബർ 21ന് പ്രതി ഓട്ടോയുമായി വന്ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കുട്ടിയെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി പത്തു രൂപ കൊടുക്കുകയും ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

തുടർന്നും പല ദിവസങ്ങളിലും ഓട്ടോയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. പത്താംകല്ലിന് സമീപമുള്ള ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വച്ചാണ് പ്രതി കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്നത്.

ജനുവരി 2ന് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

POCSO caseArrest

Trending News