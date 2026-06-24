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SFI March: എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസുകാരന്റെ കൈവിരലറ്റു

പോലീസ് പ്രതിരോധം മറികടന്ന് വിദ്യാർഥികൾ കാമ്പസിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:01 AM IST
SFI March: എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസുകാരന്റെ കൈവിരലറ്റു
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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