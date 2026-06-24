/SFI March: എസ്എഫ്ഐ മാർച്ചിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പോലീസുകാരന്റെ കൈവിരലറ്റു

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യത്ത് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലേക്ക് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സംഘർഷത്തിൽ പോലീസുകാരന്റെ കൈവിരലറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്.
എആർ ക്യാമ്പിലെ സിപിഒ അച്ചുവിന്റെ വലതുകൈയിലെ മോതിരവിരലായിരുന്നു അറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഇയർ ഔട്ട് സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു മാർച്ച് നടത്തിയത്.
മാർച്ചിനിടയിൽ ബാരിക്കേഡ് തള്ളിമാറ്റി അകത്തുകടക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ശ്രമമാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്. വിദ്യാർഥികൾ പോലീസിന്റെ പ്രതിരോധം മറികടന്ന് കാമ്പസിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറിയെങ്കിലും വൈസ് ചാൻസലർ സ്ഥലത്തുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് ജോയിന്റ് നേതാക്കളുമായി വിദ്യാർഥികൾ ചർച്ച നടത്തി. ചർച്ചയിൽ 22 മാസം 27 ന് വിസിയുമായി ചർച്ച നടത്തി പ്രശ്നനത്തിന് പരിഹാരം കാണാമെന്ന ഉറപ്പിന്മേൽ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ശാസ്താംകോണത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച മാർച്ച് സാങ്കേതിക സർവകലാശാലാ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തള്ളിമാറ്റിയും ചാടിക്കടന്നും അകത്തുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിലാണ് സിപിഒ അച്ചുവിന്റെ കൈവിരൽ ബാരിക്കേഡിന്റെ ഇടയിൽ കുടുങ്ങി വിരലിന്റെ അറ്റം മുറിഞ്ഞുപോയത്.
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