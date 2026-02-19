K.Govindankutty passed away: പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ കെ.ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അന്തരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ കെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി അന്തരിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
ഇന്ത്യ ടുഡേ അടക്കമുള്ള മുൻനിര മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി സാഹിത്യ ലോകത്തും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേശീയ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ചർച്ചയായ ന്യൂസ് സ്റ്ററുകൾ ദേഹം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൊറാര്ജി ദേശായിക്കൊപ്പമുള്ള വിമാന യാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ അപകട റിപ്പോര്ട്ടിങ്ങാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി പത്തോളം പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയാളത്തിലെ ‘കാലക്ഷേപം (Time Pass)’, ബിസ്ക്കറ്റ് വ്യവസായിയായിരുന്ന രാജൻ പിള്ള, കെ.എം. മാണി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ. കരുണാകരൻ എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കെ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടിയുടെ പ്രധാന കൃതികളാണ്.
