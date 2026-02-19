English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ramadan 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ റമദാൻ വ്രതാരംഭം

  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ റമദാൻ വ്രതം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ മസ്‌ജിദുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 19, 2026, 10:17 AM IST
  • സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ റമദാൻ വ്രതം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്
  • ഇന്നുമുതൽ മസ്‌ജിദുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും.

തിരുവനന്തപുരം:  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ റമദാൻ വ്രതം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ മസ്‌ജിദുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും.

നോമ്പുതുറയെ വരവേൽക്കാനായി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളും വിപണികളും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇനിയുള്ള ഒരു മാസം വിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യമാസമാണ്. നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഈ സമയം സമ്പന്നമായിരിക്കും. 

പുലർച്ചെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പം മനസിനേയും പ്രവൃത്തിയെയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത കൂടിയാണ്. ഈ മാസം ഖുറാൻ പാരായണത്തിനൊപ്പം സഹനം, ക്ഷമ, കരുണ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കൂടിയാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ 30 ദിനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. ദാനധർമ്മങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രതിധാന്യമുണ്ട്. 

 

