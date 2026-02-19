Ramadan 2026: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ റമദാൻ വ്രതാരംഭം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നുമുതൽ റമദാൻ വ്രതം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ മസ്ജിദുകളിൽ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകും.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരും; ഇന്ന് മുതൽ 4 ദിവസത്തേക്ക് ഗ്രീൻ അലർട്ട്
നോമ്പുതുറയെ വരവേൽക്കാനായി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളും വിപണികളും തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ ഇനിയുള്ള ഒരു മാസം വിശ്വാസികൾക്ക് പുണ്യമാസമാണ്. നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇഫ്താർ വിരുന്നുകൾ കൊണ്ടും ഈ സമയം സമ്പന്നമായിരിക്കും.
Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി
പുലർച്ചെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കൊപ്പം മനസിനേയും പ്രവൃത്തിയെയും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള ജാഗ്രത കൂടിയാണ്. ഈ മാസം ഖുറാൻ പാരായണത്തിനൊപ്പം സഹനം, ക്ഷമ, കരുണ തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കൂടിയാണ് വിശ്വാസികൾ ഈ 30 ദിനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത്. ദാനധർമ്മങ്ങളും ഈ സമയത്ത് വളരെയധികം പ്രതിധാന്യമുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.