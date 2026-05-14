/Ramesha Chennithala: സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിച്ചില്ല; വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല

തിരുവനന്തപുരം വഴുതക്കാട്ടെ അമീഷ് ചെന്നിത്തലയുടെ വസതിയിൽ രാവിലെ മുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്റെ വിയോജിപ്പ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അറിയിച്ചു മുതിർന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. രാഹുൽ ഗാന്ധി തീരുമാനം അറിയിക്കാനായി ചെന്നിത്തലയെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അതൃപ്തി അറിയിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി സീറ്റിലേക്ക് സീനിയോറിറ്റി മാനദണ്ഡമാക്കാത്തതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. നിലവിലെ എംഎൽഎമാരിൽ ഏറ്റവും സീനിയർ നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായുള്ള മത്സരത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ സജീവമായിരുന്നു. പക്ഷെ യുവ നേതൃത്വത്തിന് മുൻഗണന എന്ന ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് വിനയായത്.
താൻ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാകാനില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിർണ്ണായക യോഗത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ചെന്നിത്തല ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്നും പിൻഭാഗത്തുകൂടി പുറത്തുപോയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നതിനാലാണ് ഈ നീക്കം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
