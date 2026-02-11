Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: എസ് ജയശ്രീക്കും കൽപേഷിനും ഇ ഡി നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ രണ്ടുപേർക്ക് കൂടി ഇഡി നോട്ടീസ് അയച്ചു. മുന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീ, സ്വര്ണക്കൊള്ളയിലെ ഇടനിലക്കാരന് കല്പേഷ് എന്നിവര്ക്കാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യ ഹർജിയിൽ വിധി ഇന്ന്
നോട്ടീസിൽ അടുത്തയാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സില് നിന്നും സ്വര്ണം അടങ്ങിയ കവര് ബെല്ലാരിയിരെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്ധന് നല്കിയത് കല്പേഷായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ ജയശ്രീ മിനുട്സില് തിരുത്തല് നടത്തിയെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തല്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന് ജയറാമിനും ഇ ഡി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. ജയറാമിന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും അറിയുക എന്നതാണ് ഇഡിയുടെ ലക്ഷ്യം.
Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; തുലാം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക
ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്ത് ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ കമ്മീഷണർ വാസുവിന് ഇന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചേക്കും. റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിനാലും അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാലുമാണ് ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കോള്ളയിൽ സ്വർണം ഒരുക്കി മാറ്റിയതാണെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ കുറ്റപത്രം ഈ മാസം അവസാനമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തമാസം ആദ്യമോ എസ്ഐടി സമർപ്പിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.