Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നടൻ ജയറാമിന് ഇഡി നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ നടൻ ജയറാമിന് ഇഡി നോട്ടീസ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടീസ്. കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഹാജരാകാനാണ് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
നടൻ ജയറാമിന് സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പൊട്ടിയുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് ഈ നടപടി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയില് നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ കട്ടിളപ്പാളികള് ജയറാമിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടില് എത്തിച്ചതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതിന്റെ മറവില് എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഇ ഡി നോട്ടീസയച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ എസ്ഐടി നേരത്തെ ജയറാമിന്റെ മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു.
മൊഴി എടുത്ത ശേഷം ജയറാമിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ക്ലീന്ചിറ്റ് നല്കിയിരുന്നു. നടന് സ്വര്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും പ്രതികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്ലെന്നും ഇനി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു എസ്ഐടിയുടെ നിലപാട്. സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ജയറാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചടങ്ങുകളില് പങ്കെടുപ്പിച്ചുവെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയത്. ജയറാമിന്റെ മൊഴിയില് തീയതികള് മാറിയതില് ദുരൂഹതയില്ലെന്നും എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ജയറാം കുറ്റപത്രത്തില് പ്രധാന സാക്ഷികളില് ഒരാളാകുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്.
നേരത്തെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു എസ്ഐടി നടനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. അന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി അടക്കമുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തേക്കുറിച്ച് നടന് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയില് വെച്ചാണ് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുന്നതെന്നും പോറ്റി നിരവധി തവണ പൂജകള്ക്കായി തന്റെ വീട്ടില് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ജയറാം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
