/Sabarimala Gold Theft Case: പി എസ് പ്രശാന്തിന്റെയും അജികുമാറിന്റെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന്റെയും മുൻ അംഗം അജികുമാറിന്റെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എസ്പി ശശിധരന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്.
ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ രണ്ടുപേരെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിഎസ് പ്രശാന്തിന്റെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ അജികുമാറിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയും തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അജികുമാർ പോലീസ് ക്ലബിലെത്തിയത് സ്വകാര്യ വാഹനത്തിലായിരുന്നു. ഇരുവരെയും കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലായിരിക്കും ഹാജരാക്കുന്നത്.
പ്രശാന്തിനെ ഇന്ന് രാവിലെ വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു എസ്ഐടി സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഈ നടപടി ദ്വാരപാലക പാളികള് സ്വര്ണം പൂശാന് കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ്. പ്രശാന്തിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.കേസിൽ പ്രശാന്തിനെ ഇതുവരെ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നില്ല എങ്കിലും പ്രതി ചേർക്കുമെന്ന് കോടതിയെ എസ്ഐടി അറിയിച്ചിരുന്നു.
2025 ലും ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക പാളികള് സന്നിധാനത്തു നിന്നും ചെന്നൈ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സില് കൊണ്ടുപോയി സ്വര്ണം പൂശി തിരികെ സ്ഥാപിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അന്ന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പി എസ് പ്രശാന്തിനെ എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
2019 ല് നടന്ന സ്വര്ണക്കൊള്ള മറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു 2025 ലെ വീണ്ടും സ്വര്ണം പൂശലെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതില് മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി, സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സ് ഉടമ തുടങ്ങിയവരുടെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ആണവശേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കൊള്ള കേസില് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുമെന്ന് കാണിച്ച് പി എസ് പ്രശാന്ത് ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു എസ്ഐടിയുടെ ഈ നടപടി.
2025 ല് ദ്വാരപാലക പാളികള് അടക്കം വീണ്ടും സ്വര്ണം പൂശാന് കൊടുത്തു വിട്ട സംഭവത്തില് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന പ്രശാന്തിനും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് അംഗങ്ങള്ക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് എസ്ഐടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ബോര്ഡ് അംഗം അജികുമാറിനെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയില് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് പി എസ് പ്രശാന്ത് ഉള്പ്പെടെ ഏഴ് പേരുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ച് തെളിവുകള് ലഭിച്ചതായി എസ്ഐടി അറിയിച്ചിരുന്നു. 2025 ല് ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങള് വീണ്ടും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് 2019 ല് നടന്നതായി പറയുന്ന സ്വര്ണ അപഹരണം മറച്ചുവെക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.
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