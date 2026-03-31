Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം എൻ വിജയകുമാറിന് ജാമ്യം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം എൻ വിജയകുമാറിന് ജാമ്യം. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏപ്രിൽ രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുന് ദേവസ്വം അംഗം കെ പി ശങ്കര്ദാസും സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിന് അര്ഹനാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കേസിൽ നിലവില് ശങ്കര്ദാസ് മാത്രമാണ് ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില് തുടരുന്നത്. ജാമ്യം ലഭിച്ച എന് വിജയകുമാര് ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിര്വഹണത്തില് വീഴ്ച്ച വരുത്തിയെന്നും ക്ഷേത്ര മുതലുകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
ഇയാൾ ജീവനക്കാര്ക്കിടയിലെ ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും തെളിവായ രേഖകള് നശിപ്പിച്ചുവെന്നും റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല റിപ്പോർട്ടിൽ ജീവനക്കാരെ അനുകൂല മൊഴി നല്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പറയുന്നുണ്ട്.
മാത്രമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വർണ്ണപാളികൾ കിട്ടിയതെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. കേസിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ ഒന്നാംപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴിയുണ്ടായിരുന്നു. പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിൽ ബോർഡ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു.