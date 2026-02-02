തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളളക്കേസിൽ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡി സുധീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം. സുധീഷ് കുമാറിന് രണ്ടു കേസുകളിലും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതനാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: അതിവേഗ പാത; പൊന്നാനിയിൽ ഓഫീസ് തുറന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ
ഇതേ കേസിൽ നേരത്തെ മുരാരി ബാബു, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി ദ്വാരപാലക പാളി കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുവദിച്ചത്.
കേസിൽ ശബരിമല മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് എസ് ശ്രീകുമാറിന് ജനുവരി 29 നായിരുന്നു കർശന ഉപാധികളോടെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികള് കൈമാറിയപ്പോഴും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ശ്രീകുമാറായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്.
താന് ജോലിയില് പ്രവേശിക്കും മുന്പേ മഹസറിന്റെ കരട് മുരാരി ബാബു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയില് ഒപ്പിടുകയെന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ശ്രീകുമാര് വാദിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.