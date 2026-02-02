English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Sabarimala Gold Thef Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളളക്കേസ്: മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡി സുധീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികള്‍ കൈമാറിയപ്പോഴും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ശ്രീകുമാറായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 2, 2026, 01:20 PM IST
  • സുധീഷ് കുമാറിന് രണ്ടു കേസുകളിലും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതനാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊളളക്കേസിൽ മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഡി സുധീഷ് കുമാറിന് ജാമ്യം. സുധീഷ് കുമാറിന് രണ്ടു കേസുകളിലും സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചതോടെ ഇന്ന് ജയിൽ മോചിതനാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: അതിവേഗ പാത; പൊന്നാനിയിൽ ഓഫീസ് തുറന്ന് ഇ ശ്രീധരൻ

ഇതേ കേസിൽ നേരത്തെ മുരാരി ബാബു, ശ്രീകുമാർ എന്നിവർക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി ദ്വാരപാലക പാളി കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുവദിച്ചത്.   

കേസിൽ ശബരിമല മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ എസ് ശ്രീകുമാറിന് ജനുവരി 29 നായിരുന്നു കർശന ഉപാധികളോടെ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികള്‍ കൈമാറിയപ്പോഴും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ശ്രീകുമാറായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍. 

താന്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കും മുന്‍പേ മഹസറിന്റെ കരട് മുരാരി ബാബു തയ്യാറാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന നിലയില്‍ ഒപ്പിടുകയെന്നത് ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ശ്രീകുമാര്‍ വാദിച്ചത്.

