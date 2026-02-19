English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാനാണ് മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 19, 2026, 12:57 PM IST
  • പ്രതികളുടെ ഫോൺ വിളി, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈമാറണമെന്നാണ് കോടതി

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാൻ മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ട്. പ്രതികളുടെ ഫോൺ വിളി, അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈമാറണമെന്നാണ് കോടതി നിർദ്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഇക്കാര്യം എസ്‌ഐടിഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. കേസിൽ അടച്ചിട്ട മുറിയിലായിരുന്നു കോടതി വാദം തുടങ്ങിയത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. ഒപ്പം സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ സാമ്പിൾ എടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. 

തുടർന്ന് പ്രതികളുടെ ഫോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയെന്നും അതിന് മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.  അതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി മൊബൈൽ കമ്പനികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. 

