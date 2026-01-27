English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോറ്റിയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ കേസിൽ വലിയ തിരിമറിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 27, 2026, 08:35 AM IST
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ പോലീസിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊലക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പോലീസ്. ഇതിനായി പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകൾ പോലീസ് എടുത്തേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

പോറ്റിക്കെതിരെ റിയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ്, ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് പരാതികളിൽ കേസെടുത്തേക്കും. പോറ്റിക്കെതിരെ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതികളിൽ കേസെടുത്ത് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടി പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. എങ്കിലും ഫെബ്രുവരി രണ്ടോടെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ പോറ്റി അറസ്റ്റിലായിട്ട് 90 ദിവസം കഴിയും.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോറ്റിയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ കേസിൽ വലിയ തിരിമറിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.  കേസെടുത്ത് കുറ്റപത്രം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കും.  മുരാരി ബാബുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.  അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തുന്നത്. 

