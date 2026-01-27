Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ പോലീസിന്റെ നിർണ്ണായക നീക്കം

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊലക്കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ നിർണ്ണായക നീക്കവുമായി പോലീസ്. ഇതിനായി പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകൾ പോലീസ് എടുത്തേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ഗ്രീൻ അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പും
പോറ്റിക്കെതിരെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ചെക്ക് തട്ടിപ്പ് പരാതികളിൽ കേസെടുത്തേക്കും. പോറ്റിക്കെതിരെ നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാതികളിൽ കേസെടുത്ത് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം കിട്ടി പോറ്റി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. എങ്കിലും ഫെബ്രുവരി രണ്ടോടെ കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ പോറ്റി അറസ്റ്റിലായിട്ട് 90 ദിവസം കഴിയും.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊലക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോറ്റിയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ കേസിൽ വലിയ തിരിമറിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കേസെടുത്ത് കുറ്റപത്രം 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കും. മുരാരി ബാബുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോറ്റിക്കെതിരെ പുതിയ കേസുകളെടുക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമം നടത്തുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.