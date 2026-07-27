/Sabarimala Gold Theft Case: പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും അജികുമാറിനെയും SIT കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസിൽ പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും അജികുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്ഐടി നീക്കം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ നിന്നും 2025 ൽ സ്വർണപ്പാളികള് കടത്തിയെന്ന കേസില് പ്രശാന്തിനെയും അജികുമാറിനെയും നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നിലവില് റിമാന്ഡില് കഴിയുന്ന പ്രതികള് തിരുവനന്തപുരം സ്പെഷ്യല് ജയിലിലാണ്. ഇരുവരുടെയും റിമാന്ഡ് റിപ്പോര്ട്ടില് സര്ണക്കൊള്ള നടന്നതായി എസ്ഐടി പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുത്താനായി അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് കസ്റ്റഡിയില് വിടണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
2019 ൽ നടത്തിയ സ്വർണക്കൊള്ള മറച്ചുപിടിക്കാനാണ് 2025 ല് പിഎസ് പ്രശാന്ത് പ്രസിഡന്റായ ബോര്ഡ് വീണ്ടും സ്വര്ണ പാളികള് ചെന്നൈയിലെ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സിലേക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടതെന്നാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കേസില് തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിഎസ് പ്രശാന്ത് വിശദീകരണം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയില് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തുകൊണ്ടുവരാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ശ്രമം.
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