തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സ്വർണപ്പാളി സ്വർണ്ണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതിലും എസ്ഐടി പ്രത്യേക കേസെടുത്തേക്കും എന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
ഇതിനായി നിയമോപദേശം ലഭിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില് പി എസ് പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷനായ കഴിഞ്ഞ ദേവസ്വം ബോര്ഡും പ്രതിപ്പട്ടികയില് വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം സ്വര്ണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇടപാടുകള് 2019 ല് നടന്ന സ്വര്ണകൊള്ള മറയ്ക്കാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെയാണ് കേസെടുക്കാൻ എസ്ഐടി നീക്കം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇത് മാത്രമല്ല 2017 ല് കൊടിമരം മാറ്റിയതിലും പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാന് നീക്കമുണ്ടെന്നും വിവരമുണ്ട്. പുതിയ കൊടിമരം സ്ഥാപിച്ചപ്പോള് സ്വര്ണം പൂശിയ പഴയ കൊടിമരത്തിലെ പാളികളും ശില്പങ്ങളും സമാന രീതിയില് കടത്തിയെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രയാര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് പ്രസിഡൻ്റും കോണ്ഗ്രസിലെ അജയ് തറയില് സിപിഐഎം നേതാവ് കെ രാഘവന് എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ ദേവസ്വം ബോര്ഡിനായിരുന്നു അന്നത്തെ ചുമതല.
2019 ലെ സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് അറസ്റ്റിലായ മുരാരി ബാബുവാണ് 2024 ല് സ്വര്ണപ്പാളികളില് വീണ്ടും സ്വര്ണംപൂശാനുള്ള നീക്കങ്ങള്ക്കും തുടക്കമിട്ടത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഇത് മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ ഒത്താശയോടെയാണെന്ന സംശയം എസ്ഐടിക്കുണ്ട്. ചെന്നൈ സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സിന് സ്വര്ണം പൂശാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യം കുറവെന്ന് 2025 ജൂണില് ഫയലില് കുറിച്ച തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് 7 ദിവസത്തിനുശേഷം ഈ നിലപാട് തിരുത്തിയത് ബോര്ഡ് തലപ്പത്തെ ഇടപെടല് കൊണ്ടാണെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
