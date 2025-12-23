English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala Gold Theft Case: നാല് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തി; വാങ്ങിയത് ഡി മണി

Sabarimala Gold Theft Case: നാല് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തി; വാങ്ങിയത് ഡി മണി

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുരാവസ്തുക്കടത്ത് നടന്നതായി  വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 23, 2025, 09:43 AM IST
  • ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം പുരാവസ്‌തുക്കടത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
  • അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ശബരിമലയിലെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ട്

  1. Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വൻ ഗൂഢാലോചന; റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും

Sabarimala Gold Theft Case: നാല് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തി; വാങ്ങിയത് ഡി മണി

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുടെ അന്വേഷണം പുരാവസ്‌തുക്കടത്തിലേക്കും നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ശബരിമലയിലെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടത്തിയതായുള്ള റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മക്കളെ അമ്മയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകാൻ കോടതിവിധി; കണ്ണൂരിൽ ഒരു വീട്ടിലെ നാലുപേരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഇതിനിടയിൽ അന്വേഷണ സംഘം കോണ്‍ഗ്രസ് മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നല്‍കിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വ്യവസായിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മൊഴിയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ ശബരിമലയിലെ നാല് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ കടത്തിയതായും ഇയാള്‍ മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്  തമിഴ്നാട് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ ഡി മണിയെന്ന ആളാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നും വ്യവസായി മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇത് നടന്നത് 2019-2020 കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നാണ്  മൊഴി. എ പത്മകുമാറും എന്‍ വാസുവുമായിരുന്നു ഈ സമയത്തെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍. നിലവില്‍ രണ്ട് പേരും ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ജയിലിലാണ്. വ്യവസായി പരാമര്‍ശിച്ച ഡി മണി പുരാവസ്തുക്കടത്ത് സംഘത്തിലെ ആളാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ച വിവരം. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം

സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയാണ് വിഗ്രഹക്കടത്തിന് ഇടനില നിന്നതെന്നും. 2020 ഒക്ടോബര്‍ 26ന് തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ചായിരുന്നു പണം കൈമാറിയതെന്നും. ഡി മണി നേരിട്ടെത്തിയായിരുന്നു പണം നല്‍കിയതെന്നും. ശബരിമലയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉന്നതനാണ് പണം വാങ്ങിയതെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാത്രമല്ല പണം കൈപ്പറ്റുമ്പോള്‍ ഉന്നതനും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ഡി മണിയും മാത്രമായിരുന്നു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നതെന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഡി മണിയെ കണ്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ തീരുമാനം. 

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പുരാവസ്തു കടത്താണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേരത്തെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയ്ക്ക് പിന്നില്‍ അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ പുരാവസ്തുക്കടത്ത് ആണെന്നും ഇതിനെ കുറിച്ച് മലയാളിയായ വിദേശ വ്യവസായിക്ക് അറിയാമെന്നുമായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് തന്റെ കൈയില്‍ തെളിവില്ലെന്നും വ്യവസായി തന്നോട് ഇക്കാര്യം പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വ്യവസായിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തല അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Sabarimala gold theft caseChennithalaD ManiUnnikrishnan PottySabairmala Case

