തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രിക്ക് പൂട്ടുവീണേക്കും. കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ പൂട്ടാന് എസ്ഐടി തന്ത്രിയുടെ കൈപ്പട പരിശോധിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഇതിനായി അന്വേഷണ സംഘം കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയില് അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിശോധന ദ്വാരപാലക പാളികള് പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തു വിടാന് അനുമതി നല്കിയതിലാണ്. ഇക്കാര്യം തന്ത്രി സ്വന്തം കൈപ്പടയിലാണ് എഴുതി നല്കിയത്. ഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനാണ് എസ്ഐടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനായി ജയിലിലെത്തി തന്ത്രിയുടെ കൈയക്ഷരം പരിശോധിക്കും.
കേസിൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ദ്വാരപാലക പാളികളും കട്ടിള പാളികളും കടത്തിയതിൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും തന്ത്രിക്ക് പ്രതികളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ടു പാളികൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും തന്ത്രി ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്നും എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
