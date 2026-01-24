തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ വിടാതെ എസ്ഐടി. കടകംപള്ളി നല്കിയ ആദ്യ മൊഴി തൃപ്തികരമല്ലെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
സ്പോണ്സര് എന്ന നിലയില് മാത്രമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ തനിക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് എസ്ഐടിക്ക് നല്കിയ മൊഴി. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വര്ണം പൂശല് അടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റേതായിരുന്നു എന്നും വകുപ്പിന് ഇതേപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു എന്നും കടകംപള്ളി നേരത്തേ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാല് പോറ്റിയുടെ വീട്ടില് കടകംപള്ളി പോയതിന്റെ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് അതും അന്വേഷണ പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കടകംപള്ളിയെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കാനാണ് എസ്ഐടിയുടെ തീരുമാനം. 2019 മുതലുള്ള കടകംപള്ളിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്താൻ എസ്ഐടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബറിലായിരുന്നു ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കടകംപള്ളിയിൽ നിന്നും എസ്ഐടി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 2019 ല് സ്വര്ണപ്പാള്ളി കൊണ്ടുപോകാന് അനുമതി തേടി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ദേവസ്വം വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നല്കിയെന്നും അതില് തുടര് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം വകുപ്പില് നിന്ന് ബോര്ഡിലേക്ക് അപേക്ഷ കൈമാറിയെന്നും പത്മകുമാര് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് അങ്ങനെ ഒരു അപേക്ഷ കണ്ടില്ലെന്നും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആയിരുന്നു കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് പറഞ്ഞത്.
മാത്രമല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ സ്പോണ്സര് എന്ന നിലയില് മാത്രമാണ് അറിയുന്നതെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. ഇതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ വീട്ടില് കടകംപള്ളി പോയിരുന്നുവെന്ന പോറ്റിയുടെ അയല്വാസി വിക്രമന് നായരുടെ വെളിപ്പെടുത്തല് വരുന്നത്. രണ്ടു തവണ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ വീട്ടില് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് വന്നുരുന്നു എന്നാണ് വിക്രമന് നായര് പറഞ്ഞത്. ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് കടകംപള്ളി പോറ്റിയുടെ വീട്ടില് എത്തിയതെന്നും അന്ന് കടകംപള്ളിയുമായി താന് സംസാരിച്ചുവെന്നും ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വേഗത്തില് തിരിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാം തവണ ഉച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതെന്നും വിക്രമന് നായര് പറഞ്ഞിരുന്നു.
