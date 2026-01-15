English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

തട്ടിപ്പിൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കിയ വ്യാജ മഹാസറിൽ തന്ത്രി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നാണ് എസ്‌ഐടി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 15, 2026, 12:05 PM IST
  • ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് എസ്‌ഐടി രേഖപ്പെടുത്തും
  • നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ജയിലിലെത്തിയാകും എസ്‌ഐടി സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുക

Trending Photos

Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
7
Shukra Budh Yuti
Shukra Budh: മകര രാശിയിൽ ശുക്ര-ബുധ സംയോഗം സൃഷ്ടിക്കും ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപാര സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും!
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vastu Shastra: നിർഭാ​ഗ്യങ്ങൾ പടികടന്നുവരും; വാസ്തു ദോഷം മാറ്റാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൂ...
5
Vastu Shastra
Vastu Shastra: നിർഭാ​ഗ്യങ്ങൾ പടികടന്നുവരും; വാസ്തു ദോഷം മാറ്റാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൂ...
Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം:  ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് എസ്‌ഐടി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.  നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ജയിലിലെത്തിയാകും എസ്‌ഐടി സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുക.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വിദേശ കറൻസികളും സ്വർണവും വായ്ക്കുള്ളിലാക്കി കടത്തിയ രണ്ട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ അറസ്റ്റിൽ

തന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ അന്വേഷണ സംഘം നാളെ നൽകിയേക്കും. ഇതിനിടയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി അനുമതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പിൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കിയ വ്യാജ മഹാസറിൽ തന്ത്രി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നാണ് എസ്‌ഐടി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. 

ഇതിനിടയിൽ ശബരിമലയിൽ കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്‌ഐടി അന്വേഷിക്കും. 2017 ലായിരുന്നു കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്.  കൊടിമരം മാറ്റിയത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ്. സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ്‌ഐടിയും ദേവസ്വം വിജിലൻസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും എസ്‌ഐടി മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

അതിനിടയിലാണ് കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്‌ഐടിക്ക് ലഭ്യമായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസും എസ്‌ഐടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പഴയ കൊടിമരം ജീര്‍ണിച്ച അവസ്ഥയില്‍ ആയതോടെയാണ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാജി വാഹനത്തിനും അഷ്ടദിക്ക് പാലകന്മാര്‍ക്കും വര്‍ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

SabarimalaSabarimala gold theft caseTantri Kandararu RajeevaruEDSIT

Trending News