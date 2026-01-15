Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ കേസിലും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് എസ്ഐടി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിലവിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ജയിലിലെത്തിയാകും എസ്ഐടി സംഘം രേഖപ്പെടുത്തുക.
തന്ത്രിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കാൻ അപേക്ഷ അന്വേഷണ സംഘം നാളെ നൽകിയേക്കും. ഇതിനിടയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇനിയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ കോടതി അനുമതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തട്ടിപ്പിൽ തന്ത്രിയ്ക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സ്വർണ്ണം ചെമ്പാക്കിയ വ്യാജ മഹാസറിൽ തന്ത്രി ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുചേർന്നു എന്നാണ് എസ്ഐടി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്.
ഇതിനിടയിൽ ശബരിമലയിൽ കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും. 2017 ലായിരുന്നു കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരം മാറ്റിയത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോഴാണ്. സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എസ്ഐടിയും ദേവസ്വം വിജിലൻസും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ അറസ്റ്റിലായ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരിൽ നിന്നും എസ്ഐടി മൊഴി എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിനിടയിലാണ് കൊടിമരം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എസ്ഐടിക്ക് ലഭ്യമായത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കേസും എസ്ഐടി അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പഴയ കൊടിമരം ജീര്ണിച്ച അവസ്ഥയില് ആയതോടെയാണ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചത്. കൊടിമരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാജി വാഹനത്തിനും അഷ്ടദിക്ക് പാലകന്മാര്ക്കും വര്ഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു.
