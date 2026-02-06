തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇന്ന് എസ്ഐടിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. വെള്ളിയാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ജാമ്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി എസ്ഐടിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ തന്ത്രിയുടെ ജമ്യഹർജിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് കൊല്ലം വിയോജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ തിങ്കളാഴ്ച വാദം കേൾക്കും.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇന്നലെയാണ് ജയിൽ മോചിതനായത്. 90 ദിവസമായിട്ടും രണ്ടു കേസുകളിലും കുറ്റപത്രം അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിക്കകത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോറ്റിക്ക് സ്വഭാവയ്ക ജാമ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ മുരാരി ബാബുവും, ശ്രീകുമാറും, സുധീഷും സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിങ്ങിയിരുന്നു. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുത് എന്നതടക്കമുള്ള കർശന ഉപാധികളോടെയാണ് ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മുൻമന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, അടൂർ പ്രകാശ് എന്നിവർക്കെതിരെ എസ്ഐടി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
