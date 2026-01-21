Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത്‌

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർണ്ണായക മൊഴി പുറത്ത്. പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിൽ നേതാക്കളും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുൾപ്പെടെ നിരവധിപേർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി എന്നാണ്.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനാണ് പോറ്റി ഇപ്രകാരം മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മൊഴിയിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനുമായി 2017 മുതൽ പരിചയമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പോറ്റി എസ്ഐടിയ്ക്ക് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നിയമിക്കണമെന്ന ശുപാർശ എസ്ഐടി സംഘം സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി നിലവിൽ പരിഗണനയിലുള്ളത് തൃശൂർ സ്വദേശി അഡ്വ. ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ്. ഇന്നലെ അന്വേഷണ സംഘം ശബരിമലയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അഷ്ടദിക് പാലകന്മാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും സന്നിധാനത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്.
