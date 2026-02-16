English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sabarimala womens Entry: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

Sabarimala womens Entry: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

പ്രായഭേദമന്യേ യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന ഹർജിയെ സുപ്രീം കോടതീയിൽ എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 16, 2026, 01:32 PM IST
  • ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജിയെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി
  • ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രേവേശനമാകാമെന്ന നിലപാട് തിരുത്തണം

  1. Sabarimala Women’s Entry: ശബരമല യുവതീപ്രവേശനം: ഒൻപതംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചേക്കും; സാധ്യത തേടി സുപ്രീം കോടതി

Sabarimala womens Entry: ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തെ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്

തിരുവനന്തപുരം:  ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജിയെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്ത്. 

Also Read: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: മാർച്ച് 14 നകം സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രേവേശനമാകാമെന്ന നിലപാട് തിരുത്തണമെന്നും എൻഎസ്എസ് വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും ജി സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിൽ നിലവിൽ പഴയ രീതി തുടരുന്നതുകൊണ്ട് അതുതന്നെ തുടരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ന്യായമായ നിലപാട് എടുക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.

ശബരിമല യുവതിപ്രവേശന കേസ് പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർച്ച് 14 നകം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനമുൾപ്പെടെ മതങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശവും സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന് നൽകിയത്. 

Also Read: നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് ശേഷമാണ് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.

