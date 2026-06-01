School Praveshanothsavam: ഇത്തവണത്തെ പ്രവേശനോത്സവം ഒരു ആർഭാടവും ഇല്ലാതെയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
തിരുവനന്തപുരം: മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് ശേഷം പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രവേശനോത്സവം ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്കാണ്.
അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് കുരുന്നുകളെ സ്വീകരിക്കാനായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത്തവണ ആർഭാടങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവേശനോത്സവം. പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവന്തപുരത്തെ പട്ടം ഗവണ്മെന്റ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നിർവഹിക്കും. വിദ്യാഭഗ്യസ മന്ത്രി അധ്യക്ഷതെ വഹിക്കും.
സൈബര് സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ബോധവല്ക്കരണം കുട്ടികളിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടു കൊണ്ട് കേരള പോലീസ് സൈബര് ഡോം നടപ്പാക്കുന്ന കിഡ് ഗ്ലൗ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് എല്ലാ പ്രവേശനോത്സവ ചടങ്ങുകളിലും സൈബര് സുരക്ഷാ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ പാഠപുസ്തക വിതരണം ഇന്നു പൂര്ത്തിയാകുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരം വരെ 95 ശതമാനം പുസ്തകവിതരണം നടന്നുവെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഇത്തവണ 44 ലക്ഷത്തോളമ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാം ക്ളാസിലേക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം കുരുന്നുകളാണ്. എൽപി സ്കൂളുകളിൽ 800 മണിക്കൂറും യുപിയിൽ 1000 മണിക്കൂര് ഹൈസ്കൂളിൽ 1200 മണിക്കൂറുംൻ അധ്യയന സമയം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൽപി സ്കൂളുകളിൽ ശനിയാഴ്ച അവധിയായിരിക്കും. യുപിയിൽ മൂന്നു ശനിയാഴ്ചയും ഹൈസ്കൂളിൽ 7 ശനിയാഴ്ചയും പ്രവർത്തിദിനമുണ്ടാകും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.