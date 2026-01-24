English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vizhinjam Port: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 2015 ഡിസംബർ 5 മുതലാണ്. 

Jan 24, 2026
  • വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം ഇന്ന്
  • വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Vizhinjam Port: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം ഇന്ന്. വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 

Also Read: പാർട്ടി ഫണ്ട് വെട്ടിച്ചു, രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലും തിരിമറി'; പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎക്കെതിരെ സിപിഎം നേതാവ് രംഗത്ത്

മുഖ്യാതിഥി കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ ആണ്.  ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുറമുഖത്തിന്റെ സമ്പൂർണ വികസനമാണ് പൂർത്തിയാകുക. 2028 ഓടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി വിഴിഞ്ഞം പൂർണ സജ്ജമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഈ ഘട്ടത്തിൽ 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ റെയിൽവേ യാർഡ്, മൾട്ടി പർപ്പസ് ബെർത്ത്, ലിക്വിഡ് ടെർമിനൽ, ടാങ്ക് ഫാം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇതിനകം 710 കപ്പലുകളിൽ നിന്നായി 15.19 ലക്ഷം കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 2028 ൽ വിഴിഞ്ഞം പൂർണ സജ്ജമാകുന്നതോടെ തുറമുഖത്തിന്റെ ശേഷി അഞ്ചിരിട്ടയായി ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വസ്തു വാങ്ങാൻ യോഗം; ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 2015 ഡിസംബർ 5 മുതലാണ്. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പൽ അതായത് ചൈനീസ് ചരക്കുകപ്പൽ 'ഷെൻ ഹുവ 15എ' എത്തിയത് 2023 ഒക്ടോബർ 15 നാണ്. 2024 ജൂലൈ 12 ന് ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ചു, പിന്നാലെ സാൻ ഫർണാണ്ടോ കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തി. 2024 ഡിസംബർ 3 മുതൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. 2025 മെയ് 2ന് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം ഔദ്യോഗികമായി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും 2025 ജൂൺ 09 ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പലായ എം.എസ്.സി ഐറിന' വിഴിഞ്ഞത്തെത്തുകയുമുണ്ടായി.

