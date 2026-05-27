/പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കാണാതായി; കാണാതായത് ഭക്തർ സംഭാവനയായി നൽകിയവ

ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ ഒറ്റക്കൽ മണ്ഡപത്തിൽ വച്ചാണ് സ്വർണം പൂശൽ നടത്തുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വീണ്ടും ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട്.
ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേടവി അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അതിന്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്. കാണാതായത് ഭക്തർ സംഭാവനയായി നൽകിയവയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതായത് കാണിക്കയായി ലഭിച്ച ഏകദേശം 78 ഗ്രാം സ്വർണക്കട്ടികളും നാണയങ്ങളുമാണ് കാണാതായത്. മാത്രമല്ല അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ പേരിൽ മാറ്റിയ സ്വർണ്ണവിളക്ക് ഇതുവരെ തിരികെ എത്തിയിട്ടില്ല. പകരമായി ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലില്ലാത്ത വെല്ലിവിളക്കാൻ സ്ഥാപിച്ചത്. കൂടാതെ വൈരനമ എന്ന ആഭരണം 6 മാസമായി കാണാനില്ലെന്നും കത്തിലുണ്ട്. ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്.
ഇതിനിടയിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നും കാണാതായ 107 ഗ്രാമ സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു. ക്ഷേത്ര ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ വാതിൽ സ്വർണം പൂശാൻ എടുത്തതായിരുന്നു കാണാതായത്. സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വർണ ദണ്ഡുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കാണാതായത്. തിരിച്ചയ്ക്കിട്ടിയത് മണൽപ്പരപ്പിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതങ്ങനെ അവിടെ എത്തി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്.
