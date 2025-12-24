Sexual Assault case: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ സംവിധായകനും മുന് എംഎല്എയുമായ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു. കന്റോണ്മെന്റ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ഹാജരായത്.
കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താല് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോടതി നിര്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലില് കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കുറ്റം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്ന കേസില് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് നേരത്തെ മുന്കൂര് ജാമ്യം കോടതി അനുവദിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് തീരുമാനമാകുന്നത് വരെ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല. പരാതയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് തിയിൽ സൂചിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഇരുവരും ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി നേരത്തെ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഎഫ്എഫ്കെ സ്ക്രീനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയ്ക്കെന്ന പേരിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകയെ പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് കടന്നുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നതായിരുന്നു പരാതി. കേസിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം, സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
