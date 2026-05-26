എസ്എഫ്ഐ വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പോലീസ് ഏകപക്ഷീയമായി ആക്രമിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്ന് എഎ റഹീം എംപി.
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ എസ്എഫ്ഐ-കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. കേസെടുത്തത് എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കെതിരെയാണ്.
സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർത്തത് ശിവപ്രസാദ്, ആദര്ശ്, നന്ദന്, സംഗീത്, ആദിത്യ ശങ്കര്, അനന്ദു വി എസ്, ആഷിഖ്, സന്ദീപ് ഡി എസ്, ശ്രീജിത, മനീഷ് എന്നിവരെയാണ്. കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിലും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിലുമാണ് കണ്ടാലറിയാവുന്ന കെഎസ്യുക്കാർക്കെതിരെയും കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞെന്നും കല്ലേറിൽ മണ്ണന്തല എസ്എച്ച്ഒയുടെ കൈക്ക് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. എസ്എഫ്ഐ-കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകര് തമ്മില് ഇന്നലെ പാളയത്താണ് വന് സംഘര്ഷം ഉണ്ടായത്. ഇരുകൂട്ടരും പരസ്പരം കല്ലും കരിക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞു. തുടർന്ന് പോലീസ് ലാത്തി വീശിയെങ്കിലും പ്രവര്ത്തകര് പിന്തിരിയാന് തയാറായില്ല. ഇതോടെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും എന്നിട്ടും സംഘർഷം കടുത്തത്തോടെ കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവും നടത്തി. കേരള സര്വകലാശാല സെനറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയത്തില് എസ്എഫ്ഐ നടത്തിയ ആഹ്ളാദ പ്രകടനത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഘര്ഷം.
എന്നാൽ മാന്യമായി പി[പ്രകടനം നടത്തിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്കു നേരെയാണ് കെഎസ്യു ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും കെഎസ്യുക്കാരുടെ അച്ചാരം വാങ്ങി പോലീസ് അണിനിരക്കുകയാണെന്നും എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
