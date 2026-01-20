English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Sexual Abuse: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

Sexual Abuse: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 20, 2026, 01:31 PM IST
  • പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ
  • മലയിൻകീഴ് പോട്ടയിൽ സ്വദേശി പ്രമോദിനെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്

Read Also

  1. Sexual Abuse Case Against Jayasurya: നടൻ ജയസൂര്യയ്ക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസ്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Lucky Zodiac Signs: മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ മകരം രാശിയിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ലഭിക്കും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
5
Horoscope
Lucky Zodiac Signs: മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ മകരം രാശിയിൽ, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് മൂന്ന് രാജയോഗങ്ങൾ; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ലഭിക്കും ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today
SS-503 Kerala Lottery Result Today: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Sexual Abuse: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ  വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ.  മലയിൻകീഴ് പോട്ടയിൽ സ്വദേശി പ്രമോദിനെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read; ഓഫീസിൽ സ്ത്രീകളുമായി അടുത്തിടപഴകൽ ; കർണാടക ഡിജിപി രാമചന്ദ്ര റാവുവിന് സസ്‌പെൻഷൻ

പ്രതിയും രണ്ടാം ഭാര്യയും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിന്റെ വിവരം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസിനോട് പെൺകുട്ടി താൻ വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്ന ക്രൂരതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.     

തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതി നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്.

Also Read: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!

മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം 

മാർത്താണ്ഡത്തെ മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ ദേഹത്തു വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രിയിലാണ്. 

അപകടം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ്.  ഏഴ് വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മരിച്ചത് ചാത്തങ്കോട് സ്വദേശി രമേഷാണ്. മീൻകയറ്റിവന്ന ലോറി കോഴികളുമായി മുന്നിൽപ്പോയ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയും ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മുന്നിൽ പോയ വാഹനങ്ങളിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുകയും അതിനിടെ കോഴികളെ അടച്ചിരുന്നു കൂടുകൾ അതുവഴി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന രമേഷിന്റെയും സഹയാത്രികന്റെയും ദേഹത്തു വീഴുകയുമായിരുന്നു. 

അപകടത്തിൽ രണ്ടു ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മാർത്താണ്ഡം പോലീസ് കേസെടുത്തു.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

ArrestPOCSO casePhysical abuseKerala

Trending News