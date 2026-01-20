Sexual Abuse: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പതിനേഴുകാരിയായ മകളെ വർഷങ്ങളായി പീഡിപ്പിച്ച രണ്ടാനച്ഛൻ അറസ്റ്റിൽ. മലയിൻകീഴ് പോട്ടയിൽ സ്വദേശി പ്രമോദിനെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
പ്രതിയും രണ്ടാം ഭാര്യയും തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിന്റെ വിവരം അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ പോലീസിനോട് പെൺകുട്ടി താൻ വർഷങ്ങളായി നേരിടുന്ന ക്രൂരതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതി നിലവിൽ റിമാൻഡിലാണ്.
മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം
മാർത്താണ്ഡത്തെ മേൽപ്പാലത്തിൽ കൂട്ടിയിടിയിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ നിന്നും കോഴിക്കൂടുകൾ ദേഹത്തു വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ അഞ്ചു പേർ ആശുപത്രിയിലാണ്.
അപകടം നടന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ്. ഏഴ് വാഹനങ്ങളാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മരിച്ചത് ചാത്തങ്കോട് സ്വദേശി രമേഷാണ്. മീൻകയറ്റിവന്ന ലോറി കോഴികളുമായി മുന്നിൽപ്പോയ വാഹനത്തിൽ ഇടിക്കുകയും ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മുന്നിൽ പോയ വാഹനങ്ങളിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഇടിക്കുകയും അതിനിടെ കോഴികളെ അടച്ചിരുന്നു കൂടുകൾ അതുവഴി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന രമേഷിന്റെയും സഹയാത്രികന്റെയും ദേഹത്തു വീഴുകയുമായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ രണ്ടു ബൈക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 7 വാഹനങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ മാർത്താണ്ഡം പോലീസ് കേസെടുത്തു.
