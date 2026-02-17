English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Neyyattinkara School Bus Accident: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

Neyyattinkara School Bus Accident: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

Neyyattinkara School Bus Accident: കുട്ടികളും ഡ്രൈവറും ആയയുമായി പോയ സ്‌കൂൾ ബസാണ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:29 PM IST
  • സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്
  • പൂവത്തൂർ എൽ എം എസ് എൽപിഎസ് സ്കൂളിലെ ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്

Neyyattinkara School Bus Accident: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്. പൂവത്തൂർ എൽ എം എസ് എൽപിഎസ് സ്കൂളിലെ ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനെടുത്ത കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം

മേക്കൊല്ല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ കനാലിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 26 കുട്ടികളും ഡ്രൈവറും ആയയും ഉൾപ്പെടെ 28 പേരായിരുന്നു. ഇതിൽ 26 കുട്ടികളെ കാരക്കോണം സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കനാലിലേക്ക് വാൻ മറിഞ്ഞപ്പോൾ 15 കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു.  കനാലിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് വൻ അപകടം ഒഴിവായി. അപകടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയൊഴികെ ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് നിസാര പരിക്കുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. 

Also Read: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

സ്കൂളിലിന് സ്വന്തമായി ബസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത്. മാറിമാറിവരുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ഡ്രൈവർമാരിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാഹനത്തിൻറെ ഫിറ്റ്നസ് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയരുന്ന പരാതി. കുട്ടികൾ നിലവിൽ കാരക്കോണം സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ്ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് വാർഡിൽ സുരക്ഷിതരാണ്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു.

AccidentSchool BusNeyyattinkaraThiruvananthapuramസ്കൂള്‍ ബസ് അപകടം

