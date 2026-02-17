Neyyattinkara School Bus Accident: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്

തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ ബസ് കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്ക്. പൂവത്തൂർ എൽ എം എസ് എൽപിഎസ് സ്കൂളിലെ ബസ്സാണ് മറിഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളെ കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മേക്കൊല്ല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തെ കനാലിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് 26 കുട്ടികളും ഡ്രൈവറും ആയയും ഉൾപ്പെടെ 28 പേരായിരുന്നു. ഇതിൽ 26 കുട്ടികളെ കാരക്കോണം സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കനാലിലേക്ക് വാൻ മറിഞ്ഞപ്പോൾ 15 കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണു. കനാലിൽ അധികം വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് വൻ അപകടം ഒഴിവായി. അപകടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയൊഴികെ ബാക്കി കുട്ടികൾക്ക് നിസാര പരിക്കുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
സ്കൂളിലിന് സ്വന്തമായി ബസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നത്. മാറിമാറിവരുന്ന വാഹനങ്ങളിലും ഡ്രൈവർമാരിലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാഹനത്തിൻറെ ഫിറ്റ്നസ് ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയരുന്ന പരാതി. കുട്ടികൾ നിലവിൽ കാരക്കോണം സിഎസ്ഐ മെഡിക്കൽ കോളേജ്ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് വാർഡിൽ സുരക്ഷിതരാണ്.
