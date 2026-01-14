English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Sexual Assault Case AGainst Rahul: ബലാത്സംഗ കേസ്: വിദേശത്തുള്ള യുവതിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം

തെളിവെടുപ്പിന് രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അന്വേഷണ സംഘം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 14, 2026, 11:20 AM IST
  • വിദേശത്തുള്ള യുവതിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാകുന്നു
  • യുവതി താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എമ്പസി വഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കും
  • ഇതിനായി അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി തേടും

തിരുവനന്തപുരം:  മൂന്നാം പീഡന കേസിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച വിദേശത്തുള്ള യുവതിയുടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയ്യാറാകുന്നു. അതിനായി യുവതി താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എമ്പസി വഴി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ രഹസ്യ മൊഴിയെടുക്കാനാണ് എസ്ഐടി ശ്രമിക്കുന്നത്.

Also Read: 64ാമത് കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇന്ന് തിരിതെളിയും

ഇതിനായി അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി തേടും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ എസ്പി പൂങ്കുഴലി പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ടു ഫോണുകളും തുറക്കാൻ എസ്‌ഐടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും പകർത്താൻ രണ്ട് ടിബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ എസ്‌ഐടി സംഘം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം

ഫോണുകളുടെ പാസ്‌വേർഡ് നൽകാൻ രാഹുൽ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. തനിക്ക് അനുകൂലമായ തെളിവുകൾ പോലീസ് നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് രാഹുൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ലാപ്ടോപ് എവിടെയാണെന്നും രാഹുൽ പറയുന്നില്ല. തെളിവെടുപ്പിന് രാഹുലിനെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അന്വേഷണ സംഘം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

