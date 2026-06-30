തിരുവനന്തപുരം: കോർപറേഷൻ ഓഫീസിലെ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ യുഡിഎഫ്-ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ 4 ബിജെപി കൗൺസിലർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് മ്യൂസിയം പോലീസ്.
കേസെടുത്തത് ബിജെപി കൗൺസിലർമാരായ ചെമ്പഴന്തി ഉദയന്, ഗിരി, രതീഷ്, പാപ്പനംകോട് സജി എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ്. ഇവർക്കെതിരെ പോലീസ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടപടി യുഡിഎഫ് വനിതാ കൗണ്സിലര്മാരായ ഷേര്ലി. എസ്, അനിത അലക്സ് എന്നിവരുടെ പരാതിയിലാണ്. സംഭവം നദാനന്ത ഇന്നലെ 3 മണിയോടെ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു.
കൗണ്സില് യോഗത്തിന്റെ അറ്റന്ഡന്സ് രജിസ്റ്ററില് ഒപ്പിടാന് തുടങ്ങിയ പരാതിക്കാരിയായ ഷേര്ലിയെയും മറ്റ് വനിതാ കൗണ്സിലര്മാരെയും പ്രതികള് തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ദേഹോപദ്രവം ഏല്പ്പിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ചെമ്പഴന്തി ഉദയന് പരാതിക്കാരിയായ ഷേര്ലിയെയും അനിത അലക്സിനെയും മറ്റ് കൗണ്സിലര്മാരെയും കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു പരിക്കേല്പ്പിക്കുകയും. ഷേര്ലിയുടെ കഴുത്തിനു പുറകില് ഇയാള് ബലമായി അടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചതായും എഫ്ഐആറില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
മര്ദ്ദനമേറ്റതിനെ തുടര്ന്ന് പരിക്കുകളോടെ യുഡിഎഫ് കൗണ്സിലര് ഷേര്ലിയെ തിരുവനന്തപുരം ജനറല് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഷേര്ലിയില് നിന്നും മ്യൂസിയം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് നേരിട്ടെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്.
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