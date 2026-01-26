Wife Killed By Husband: ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: വിളപ്പിൽശാലയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദ്ദിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം. വിളപ്പിൽശാല പേയാട് അരുവിപ്പുറം രതീഷ് ഹൗസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വിദ്യാ ചന്ദ്രൻ (28) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന അരുവിപ്പുറം രതീഷ് ഹൗസിൽ രതീഷ് (35) ആണ് യുവതിയെ മർദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
സംഭവത്തിന് ശേഷം രതീഷ് സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും സുഹൃത്ത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സുഹൃത്തായ മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വിവാഹിതയായിരുന്ന വിദ്യ കുറച്ചു വർഷമായി രതീഷിനൊപ്പം ആയിരുന്നു താമസം.
അടുത്തിടെയായി മദ്യപാനിയായ രതീഷും വിദ്യയും തമ്മിൽ നിരന്തരം വഴക്ക് നടന്നിരുന്നു. സംഭവ ദിവസവും ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാകുകയും രതീഷ് വിദ്യയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് വിവരം. മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ബോധരഹിതയായ വിദ്യയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു. വിളപ്പിൽശാല പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം.
കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുകയും വിദ്യ പിണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് വിദ്യ വീണ്ടും രതീഷിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് ഡിവൈഎസ്പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പരിശോധന നടത്തി. രതീഷ് നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതിയാണെന്നും വിളപ്പിൽശാല പോലീസ് പറഞ്ഞു.
