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Karkadaka Vavubali 2026: ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി; ബലിതർപ്പണത്തിന് വൻ തിരക്ക്

Karkkadaka Varu 2026: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാർമികമായി ചെയ്യേണ്ട കർമങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിതൃകർമം

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:09 AM IST
Karkadaka Vavubali 2026: ഇന്ന് കർക്കടക വാവുബലി; ബലിതർപ്പണത്തിന് വൻ തിരക്ക്

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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Karkadaka Vavu 2026: ബലിതർപ്പണത്തിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എന്തെല്ലാം?
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