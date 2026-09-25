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Sexual Assault: ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ പിടിയിൽ

Thiruvananthapuram Sexual Assault Case: ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പെൺകുട്ടിയുമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയാണ് പ്രതികളിലൊരാൾ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 25, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:27 PM IST
Sexual Assault: ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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