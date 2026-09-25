/Sexual Assault: ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 3 വിദ്യാർത്ഥികൾ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണന്തലയിൽ ഒൻപതാം ക്ളസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 3 പേരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് 16,17 വയസുള്ളവരെയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുമായി നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പുറത്തുപോയെന്നും അവിടെവച്ചു പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പെൺകുട്ടിയും വിദ്യാർത്ഥികളും വേറെ സ്കൂളുകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. സംഭവം പെൺകുട്ടി പുറത്തു പറഞ്ഞത് സ്കൂളിലെ കൗൺസിലിംഗിനിടയിലാണ്.
തടുർന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതരാണ് വിവരം വീട്ടുകാരെയും പോലീസിനെയും അറിയിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പോലീസ് പ്രതികളെന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പിടികൂടിയത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും എന്നാണ് മണ്ണന്തല പോലീസ് പറയുന്നത്.
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