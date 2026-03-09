Nedumangad Accident: നെടുമങ്ങാട് ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സംഭവം നടന്നത് നെടുമങ്ങാട് ആണ്. മരിച്ചത് ഉഴമലയ്ക്കൽ സ്വദേശികളായ ശ്രീലാൽ, ബിനോയ്, രാജേഷ് എന്നിവരാണ്.
അപകടം നടന്നത് നെടുമങ്ങാട്-ആര്യനാട് റോഡിൽ കുപപ്പട ഗവണ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപമായിരുന്നു. അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന ബൈക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂടിയിടിക്കുകയിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽക് പരിക്കേറ്റ ഒരാൾ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. ഇയാളെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നെടുമങ്ങാട് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
