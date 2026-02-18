English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Thiruvananthapuram Accident: ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Thiruvananthapuram Accident: ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഇന്നലെ രാത്രി 8 മണിയോടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയ ആരിഫിന്റെ വാഹനം മുന്നേ വന്ന ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനിടെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിട്ടടിക്കുകയായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:38 AM IST
  • മുന്നേ പോയ ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ലോറിക്കടിയിൽപെട്ടാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചത്

Read Also

  1. Mangalore Boat Accident: കപ്പൽ ബോട്ടിലിടിച്ച് 12 പേരെ കാണാതായി,അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ബേപ്പൂരിൽ നിന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ബോട്ട്

Trending Photos

Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-41 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയാം; ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
11
Gold price
Kerala Gold Rate 16 February 2026: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 960 രൂപ
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS-507 Lottery Result Today: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി, ഭാ​ഗ്യശാലി ഇതാ..! സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
5
Pappadam Thoran
Pappadam Thoran Recipe: ചോറിനൊപ്പം കാച്ചിയ പപ്പടം തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ? പപ്പടം കൊണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡ് ഡിഷ് ആയാലോ? ഒരു സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ...
Thiruvananthapuram Accident: ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: മുന്നേ പോയ ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ലോറിക്കടിയിൽപെട്ടാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിൽ വൻ തീപിടിത്തം; ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു, തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമം

വണ്ടിത്തട എസിഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോലിഹിലെ മൂന്നാംവർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആരിഫ്. അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ആയിരുന്നു. ആരിഫ് പാച്ചല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.

അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് പൂന്തുറ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ഇന്നലെ ഇടുക്കി തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മുതലക്കോടം സ്വദേശിയായ ജെയ്സ് ബെന്നിയാണ്.

അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് റോഡരികിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കുഴി മൂടാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ കുഴി മൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.  മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിൽ വലിയ കുഴി എടുത്തത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയോ കുഴി കൃത്യമായി മൂടുകയോ ചെയ്യാതെ അധികൃതർ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുഴിയിൽ വീണാണ് ഇന്നലെ ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ മുതലക്കോടം ഭാഗത്ത് നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ജെയ്സ് ബെന്നി. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ജെയ്സിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു മരിച്ച ജെയ്സ് ബെന്നി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentThiruvananthapuramEngineering Student DiedKerala

Trending News