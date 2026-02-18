Thiruvananthapuram Accident: ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: മുന്നേ പോയ ലോറിയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച എഞ്ചിനീയറിങ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ലോറിക്കടിയിൽപെട്ടാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് മരിച്ചത്.
വണ്ടിത്തട എസിഇ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോലിഹിലെ മൂന്നാംവർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ആരിഫ്. അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ ആയിരുന്നു. ആരിഫ് പാച്ചല്ലൂരിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത്.
അപകട വിവരമറിഞ്ഞ് പൂന്തുറ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
ഇന്നലെ ഇടുക്കി തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിലെ കുഴിയിൽ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. മരിച്ചത് മുതലക്കോടം സ്വദേശിയായ ജെയ്സ് ബെന്നിയാണ്.
അപകടം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് റോഡരികിൽ കലുങ്ക് നിർമ്മിക്കാൻ എടുത്ത ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കുഴി മൂടാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ കുഴി മൂടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണത്തിനായി മുതലക്കോടത്ത് റോഡരികിൽ വലിയ കുഴി എടുത്തത്. എന്നാൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയോ കുഴി കൃത്യമായി മൂടുകയോ ചെയ്യാതെ അധികൃതർ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കുഴിയിൽ വീണാണ് ഇന്നലെ ഒരു യുവാവിന്റെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞത്. ഇന്നലെ രാത്രി പത്ത് മണിയോടെ മുതലക്കോടം ഭാഗത്ത് നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ജെയ്സ് ബെന്നി. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ജെയ്സിനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വിദേശത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു മരിച്ച ജെയ്സ് ബെന്നി.
