/Trawling Ban in Kerala: ഇനി നല്ലൊരു മീൻ കറി കൂട്ടാൻ പാടുപെടും; സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 9 മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം

Trawling Ban in Kerala: ജൂൺ 9 മുതൽ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ 9 മുതൽ ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം. ജൂൺ 9 മുതൽ 52 ദിവസത്തേക്കാണ് നിരോധനം. ജൂലൈ 31 അർധരാത്രി വരെയാണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള തീരത്തെ മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് മൺസൂൺ കാലത്ത് ട്രോളിങ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.
കടൽവിഭവങ്ങളുടെ പ്രജനന കാലയളവിൽ മത്സ്യസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നിരോധനം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ, ഇൻബോർഡ് വള്ളങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള കാരിയർ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രോൾ ബോട്ടുകൾക്ക് കടലിൽ പോകുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ടാകും. എന്നാൽ, പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വിലക്ക് ബാധകമല്ല.
നിരോധനം തുടങ്ങുന്നതോടെ പ്രധാന ഫിഷിങ് ഹാർബറുകളുടെയും ലാൻഡിങ് സെന്ററുകളുടെയും പ്രവർത്തനം സ്തംഭിക്കും. ഇതര സംസ്ഥാന ബോട്ടുകൾ 9ന് മുൻപായി കേരള തീരം വിട്ടുപോകണമെന്ന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരമ്പരാഗത മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളെ ട്രോളിങ് നിരോധനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.
എല്ലാ തീരദേശ ജില്ലകളിലും 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിഷറീസ് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ മെയ് 15 മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഉൾനാടൻ മത്സ്യബന്ധനമേഖലയുടെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും മത്സ്യസംരക്ഷണത്തിനും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മൺസൂൺ കാലയളവിൽ അനധികൃത മത്സ്യബന്ധന രീതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മത്സ്യബന്ധനം നിലയ്ക്കുന്നതു മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ കാലയളവിൽ സൗജന്യ റേഷനടക്കമുള്ള സഹായം ഏർപ്പെടുത്തും. നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന ബോട്ടുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത പിഴയും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
