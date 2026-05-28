Amusement Park Accident: ചലഞ്ചർ എന്ന റൈഡിന്റെ വെൽഡിങ് പൊട്ടിവീണ് ആണ് അപകടമുണ്ടായത്.
തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്ത് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാര്ക്കിലെ റൈഡ് പൊട്ടി വീണ് നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. വെമ്പായത്തെ ഹാപ്പി ലാൻഡ് എന്ന അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മനോരതി (54), സീമണി (49), മാലിനി (49), ശ്യാം ഡാനിയേൽ(14), റോസ് (16), എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. റൈഡിന്റെ വെൽഡിങ് പൊട്ടിവീണ് അപകടമുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരം അല്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സ്ത്രീകൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവർ നാഗർകോവിൽ സ്വദേശികളാണ്. ചലഞ്ചർ എന്ന റൈഡാണ് പൊട്ടിവീണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടം നടന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ചോളം പേര് റൈഡില് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പാര്ക്കിന്റെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാതെയാണ് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം.
അപകടം സംഭവിച്ച് നാല് മണിക്കൂറോളം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം വൈകി. അപകടമുണ്ടായിട്ടും പാർക്കിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് ആരോപിച്ചു. റൈഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നിലവില് ഹാപ്പിലാന്ഡ് പ്രവര്ത്തനം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
