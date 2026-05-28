/Amusement Park Accident: അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് അപകടം; കേസെടുത്ത് പോലീസ്, ഹാപ്പി ലാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തി

Amusement Park Accident Case: അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പോലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം: വെമ്പായത്തെ ഹാപ്പിലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു. വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പോലീസാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വില്ലേജ് ഓഫീസർ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. അപകടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കലക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും.
വെമ്പായത്തുള്ള ഹാപ്പി ലാൻഡിലെ ചലങ്ചർ എന്ന റൈഡ് പൊട്ടിവീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ചിലരുടെ പരിക്കുകൾ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ പരിക്കേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. നാഗർകോവിൽ സ്വദേശികളാണ് മനോരതി (54), സീമണി (49), മാലിനി (49), ശ്യാം ഡാനിയേൽ(14), റോസ് (16), എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്.
റൈഡിന്റെ വെൽഡിങ് പൊട്ടിവീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റവർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ചോളം പേര് റൈഡില് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പാര്ക്കിന്റെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാപക വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള് പാലിക്കാതെയാണ് പാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമർശനം.
അപകടമുണ്ടായിട്ടും പാർക്കിൽ നിന്നും ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചില്ലെന്നും നാട്ടുകാര് ആരോപിച്ചു. റൈഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചതെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നിലവില് ഹാപ്പിലാന്ഡ് പ്രവര്ത്തനം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
