തിരുവനന്തപുരം: ട്രിവാൻഡ്രം സ്കോട്ടിഷ് സ്കൂളിൽ മൂന്നു ബസുകൾ കത്തി നശിച്ച വിഷയത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബസുകൾ മനഃപൂർവ്വം ആരോ തീയിട്ടതാണോ എന്നതാണ് സംശയം.
ബസുകളിലേക്ക് ട്രാവലർ ഇടിച്ചു കയറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസുകൾ കത്തി നശിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ്. ഒരു ബസ് ഭാഗികമായും കത്തി നശിച്ചു. പ്രദേശവാസികൾ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തിയതും തീ അണച്ചതും.
സ്കൂളിൽ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്കൂൾ കോമ്പോണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടെമ്പോ ട്രാവലറാണ് ബസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കാൻ തീയിനോട്ടത് എന്നാണ് പോലീസ് സംശയം. ബസ് എങ്ങനെയാണ് കത്തിയതെന്നോ? ഇതിന് പിന്നിൽ ആരെന്നോ? വ്യക്തമല്ല. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സെക്യൂരിറ്റിക്കാരന്റെ മൊഴികൂടി പോലീസ് എടുക്കും.
