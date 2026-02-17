English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Vizhinjam Food Poisoning: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

Vizhinjam Food Poisoning: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

തിങ്കളാഴ്ച ആറ് പേരടങ്ങുന്ന റസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് അത്താഴം കഴിച്ചു തുടർന്ന് അതിൽ നാല് പേർക്ക് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:16 AM IST
  • വിഴിഞ്ഞത്തെ സായാഹ്‌ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു
  • രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണ്

Vizhinjam Food Poisoning: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

തിരുവനന്തപുരം:  വിഴിഞ്ഞത്തെ സായാഹ്‌ന  ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണ്. ആറംഗ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീ ഫുഡ് കഴിക്കാനെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഷാജി, ഭാര്യാ മാതാവ് റഷീദ ബീവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 

Also Read: വെല്ലൂരിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ രഥം മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്

മരിച്ച ശനിയുടെ ഭാര്യ പാരിപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ ഗുരുതരവാസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളടക്കമുള്ള 3 പേർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണകാരണം അലർജിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് കൊണ്ടാണോ എന്നത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. 

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Vizhinjamfood poisoningVizhinjam Food PoisoningKeralaThiruvananthapuram

