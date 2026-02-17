Vizhinjam Food Poisoning: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്തെ സായാഹ്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണ്. ആറംഗ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീ ഫുഡ് കഴിക്കാനെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഷാജി, ഭാര്യാ മാതാവ് റഷീദ ബീവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
മരിച്ച ശനിയുടെ ഭാര്യ പാരിപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ ഗുരുതരവാസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളടക്കമുള്ള 3 പേർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണകാരണം അലർജിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് കൊണ്ടാണോ എന്നത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
