Vizhinjam Food Poisoning: വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെന്ന് സംശയം

തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞത്തെ സായാഹ്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണ്. ആറംഗ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സീ ഫുഡ് കഴിക്കാനെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശികളായ ഷാജി, ഭാര്യാ മാതാവ് റഷീദ ബീവി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
Also Read: വെല്ലൂരിൽ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ രഥം മറിഞ്ഞ് അപകടം; ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്ക്
മരിച്ച ശനിയുടെ ഭാര്യ പാരിപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ ഐസിയുവിൽ ഗുരുതരവാസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ ഇവർക്കൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികളടക്കമുള്ള 3 പേർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മരണകാരണം അലർജിയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മരണം ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത് കൊണ്ടാണോ എന്നത് പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ അറിയൂ എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം മുഹിയുദ്ദീൻ പള്ളിക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അസ്മാക്ക് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇവർ മീൻ വിഭവമാണ് കഴിച്ചതെന്നാണ് സൂചന. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ ഛർദിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് മരിച്ച ഷാജിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.