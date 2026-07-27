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Vanchiyoor Murder Case: വഞ്ചിയൂർ കൊലപാതകം: അയൽവാസിയുൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ

Vanchiyoor Murder Case Updates: കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ വിശാഖ് പ്രദീപിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച കേസില്‍ അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 27, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:39 AM IST
Vanchiyoor Murder Case: വഞ്ചിയൂർ കൊലപാതകം: അയൽവാസിയുൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ
Image Credit: zee malayalam

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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