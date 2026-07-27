/Vanchiyoor Murder Case: വഞ്ചിയൂർ കൊലപാതകം: അയൽവാസിയുൾപ്പെടെ 4 പേർ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂർ ചാമ്പക്കാട് സ്വദേശി വൈശാഖിന്റെ കൊലപാതത്തിൽ മുഖ്യ പ്രതികൾ പിടിയിൽ. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതികളുൾപ്പെടെ നാലു പേരാണ് പിടിയിലായത്.
മുഖ്യപ്രതിയും കൊല്ലപ്പെട്ട വൈശാഖിന്റെ സുഹൃത്തും അയല്വാസിയുമായി പ്രദീപും പിടിയിലായവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രതികൾ പുലയനാര് കോട്ടയ്ക്ക് സമീപത്തെ കാട്ടിനുളളില് വെച്ചാണ് പിടിയിലാകുന്നത്. പ്രതികൾ കാർ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു. കൊലപാതകം അതിര്ത്തി തര്ക്കത്തിന്റെ പേരിലാണ് എന്നാണ് നിഗമനം. പ്രദീപും വിശാഖും തമ്മില് നേരത്തെ വഴിയെച്ചൊല്ലി തര്ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില് വിശാഖ് പ്രദീപിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
കേസില് റിമാന്ഡിലായിരുന്ന വിശാഖ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിയോടെ വഞ്ചിയൂര് പാസ്പോര്ട്ട് ഓഫീസിന് സമീപത്തെ ചമ്പക്കടയിലുളള വിശാഖിന്റെ വീടിന് മുന്നിലെ റോഡില് വെച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്നത്. കൈയ്ക്കും കാലിനും വയറിനും വെട്ടേറ്റ് വീണ വിശാഖിനെ പോലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കൊലനടന്നപ്പോൾ പ്രദീപിനൊപ്പം ആയുധങ്ങളുമായി മൂന്നുപേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഇവർ സംഭവശേഷം കാറില് കയറി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ശേഷം അവർ ഈ കാര് പുലയനാര് കോട്ടയിലെ പാര്ക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടില് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ഇത് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്നാണ് പ്രതികള് പിടിയിലായത്.
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