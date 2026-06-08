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Vedivachankovil Murder Case: വെടിവച്ചാംകോവിലിലെ 17 കാരന്റെ കൊലപാതകം: മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിൽ

ഫുട്ബോൾ ടർഫിലെ തർക്കമാണ് കൊലപാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:33 PM IST
Vedivachankovil Murder Case: വെടിവച്ചാംകോവിലിലെ 17 കാരന്റെ കൊലപാതകം: മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിൽ
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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