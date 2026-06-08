/Vedivachankovil Murder Case: വെടിവച്ചാംകോവിലിലെ 17 കാരന്റെ കൊലപാതകം: മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര വെടിവച്ചൻകോവിലിൽ മുൻകാല സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായ വാക്കേറ്റത്തിലും കയ്യാങ്കളിയിലും പതിനേഴുകാരൻ ശിവസൂര്യ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രതികളും പിടിയിൽ. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്ക് നാലുപേർക്കും18 നും 20 നും ഇടയിലുള്ള പ്രായമാണ്. ഇന്നലെ 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി വെടിവച്ചാൻ കോവിൽ സ്വദേശി അജിത്ത്, രണ്ടാം പ്രതി പേരൂർക്കുഴി സ്വദേശി കാർത്തിക് മൂന്നാം പ്രതി മുടവൂർപ്പാറ സ്വദേശി പ്രിയദർശൻ നാലാംപ്രതി പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി ആരോമൽ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇവരുടെ അറസ്റ്റുകൾ പോലീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ ടർഫിലെ തർക്കമാണ് കൊലപാതത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പ്രതികൾ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
കൊല്ലപ്പെട്ട ശിവസുര്യയും പ്രതികളും സമീപത്തെ ഫുട്ബോൾ ടർഫിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായ പിണക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള വാക്കേറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. പ്രശ്നം നടന്ന സമയം ഇരുകൂട്ടരും സംസാരിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെങ്കിലും ഇവർ ഉള്ളിൽ പക വച്ച് പുലർത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എതിർസംഘത്തിലെ ഒരാളെ ശിവസൂര്യ തുണിക്കടയുടെ മുന്നിൽ വച്ച് തുറിച്ചു നോക്കിയതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായത്. തുടർന്ന് സംഘമായി എത്തിയ ഇവർ ശിവസൂര്യയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രത്തുകൾ സംഭവ സമയം മദ്യ ലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ശിവസൂര്യ തുറിച്ചു നോക്കി എന്ന വിഷയത്തിൽ വാക്കുതർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട പ്രതികൾ തുണിക്കടയുടെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ശിവസൂര്യയെ തള്ളിയിടുകയും മറിഞ്ഞു വീണ ശിവസൂര്യയുടെ വയറിൽ ചില്ല് തറച്ചു കയറുകയുമായിരുന്നു. ശേഷം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ശിവസൂര്യയെ ബൈക്കിന് നടുവിൽ വച്ച് ശാന്തിവിള ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മാത്രമല്ല ബൈക്കിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കാലുകൾ ടാറിലുരഞ്ഞ് വിരലിന്റെ പകുതി പോയിരുന്നുവെന്നും ഇൻക്വിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
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