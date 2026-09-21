തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാര്ക്ക് റോഡ് നികുതിയില് ഇളവ് നൽകി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. 15 ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കാണ് ഇവർക്കിനി നികുതി ഇല്ലാത്തത്.
നിലവിൽ 7 ലക്ഷം രൂപവരെ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു റോഡ് നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത്. ഇതാണ് പുതിയ സർക്കാകർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിയത്. ഭിന്നശേഷിക്കാർ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, invalid carriages, മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ, മോട്ടോർ കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നികുതി ഇളവ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് 2016 ൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വാഹനവില പരിധിയായിരുന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അത് 2018 ൽ ഏഴ് ലക്ഷമായി ഉയർത്തി.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പുതുക്കിയ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിലെ 315-ാം ഖണ്ഡികയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള വാഹന നികുതി ഇളവിന്റെ അർഹമായ വാഹനവില പരിധി ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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