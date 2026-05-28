ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
തിരുവനന്തപുരം: പിണറായി വിജയന്റെ വീട്ടില് ഇന്നലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് പോലീസിന് വീഴ്ചയുണ്ടായില്ലെന്ന് ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ. സംഭവസ്ഥലത്ത് വേണ്ടത്ര പോലീസ് സന്നാഹം ഉണ്ടായെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നൂറിന് മുകളിൽ പോലീസുകാർ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടം മുതലെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിപി കേസിൽ ഇതിനകം 8 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്നും വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഡിജിപി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഉടനെ ലഭിക്കുമെന്നും പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദേഹം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞത്.
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തില് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഡിജിപിയെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്റലിജന്സ് ADGPയും കൂടിക്കാഴ്ചയില് പങ്കെടുത്തു. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഡിജിപിയെ വിളിപ്പിച്ചത്. കേസിൽ ഷാഹിന്, മനോജ്, നിതിന് രാജ്, ശ്രീജിത്ത്, ജീവന്, കിരണ്, അനില് കുമാര്, അമല് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.