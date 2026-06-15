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KSRTC Priyadarshini Free Travel Scheme: എന്താണ് പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി? യാത്ര സൗജന്യം പക്ഷെ ടിക്കറ്റെടുക്കണോ? അറിയാം...

സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറുകൾക്കും ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര നൽകുന്ന പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി തമ്പാനൂർ കെഎസ്ആർടിസി കോംപ്ലക്സിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 15, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:15 PM IST
KSRTC Priyadarshini Free Travel Scheme: എന്താണ് പ്രിയദര്‍ശിനി സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി? യാത്ര സൗജന്യം പക്ഷെ ടിക്കറ്റെടുക്കണോ? അറിയാം...

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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