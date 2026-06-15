KSRTC Priyadarshini Scheme: സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർമാർക്കും ഇന്ന് മുതൽ സൗജന്യ യാത്ര. ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചു എല്ലാത്തരം ഓർഡിനറി കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലും ഇന്ന് മുതൽ സൗജന്യ ടിക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതിയായ പ്രിയദർശിനിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ സൗജന്യം. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി വിടി സതീശൻ നിർവഹിച്ചു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് യുഡിഎഫ് നൽകിയ വാഗ്ദാനമാണ് പ്രിയദർശിനി സൗജന്യ യാത്ര പദ്ധതി. ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റിയുടെ ഭാഗമായി സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തീകൾക്കും കെഎസ്ആർടിസി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സൗജന്യയാത്ര അനുവദിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി.
ഇന്ന് രാവിലെ തമ്പാനൂർ ബസ് ടെർമിനലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഓർഡിനറി ബസുകളിലും പ്രിയദർശിനി സൗജന്യയാത്ര പദ്ധതി ലഭ്യമാകും.
ഓർഡിനറി, സിറ്റി ഓർഡിനറി, ടൗൺ ടു ടൗൺ, ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർഡിനറി, ഫെയർ സ്റ്റേജ് ഓർഡിനറി, പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഓർഡിനറി, ഗ്രാമവണ്ടി എന്നീ 7 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് സൗജന്യയാത്ര ലഭ്യമാകുക.
യാത്ര സൗജന്യമാണെങ്കിലും ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നാൽ പണം നൽകേണ്ട. ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെയുള്ള യാത്ര കുറ്റകരമാണ്. മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ 500 രൂപ പിഴയുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാണെങ്കിലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 5-11 നും ഇടയ്ക്കാണ് പ്രായമെങ്കിൽ പകുതി ടിക്കറ്റും പ്രായം 12 ആയവർക്ക് ഫുൾ ടിക്കറ്റും എടുക്കണം.
സൗജന്യ ടിക്കറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം കാര്ഡുകളോ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ രജിസ്ട്രേഷനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. യാത്രക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ടിക്കറ്റ് മെഷീൻ വഴി കണ്ടക്ടർമാരിൽ നിന്ന് സീറോ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും.
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