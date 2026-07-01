/Vigneshwari Death Case: ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ; സംഭവം തിരുവനന്തപുരത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിഴിഞ്ഞത്താണ്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവിനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.
മരിച്ചത് 27 വയസുള്ള നാഗർകോവിൽ സ്വദേശിനി വിഘ്നേശ്വരിയാണ്, വിഘ്നേശ്വരിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷമായി. ഇവർക്ക് കുട്ടികളില്ലായിരുന്നു. ആ ദുഖമായിരിക്കാം ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്. വിഘ്നേശ്വരി നാഗര്കോവില് സ്വദേശികളായ നാഗരാജന്- കല ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്.
സന്ധ്യയ്ക്ക് എത്തുമ്പോള് വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭര്തൃപിതാവ് ചന്ദ്രന് പറഞ്ഞത്. ഫോണ് വിളിച്ചിട്ട് എടുത്തതുമില്ല തുടര്ന്ന് അയല്വാസിയുടെ സഹായത്തോടെ വീടിന്റെ ജനല് ഗ്ലാസ് തകര്ത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് പോലീസില് വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇവരുടെ രണ്ടാം വിവാഹ വാർഷികം രണ്ടു ദിവസം മുൻപായിരുന്നുവെന്നും ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലെന്നും വിഘ്നേശ്വരി ഭര്തൃവീട്ടില് അധിക്ഷേപം നേരിട്ടിരുന്നെന്നും ആത്മഹത്യയുടെ കാരണമറിയില്ലന്നും യുവതിയുടെ സഹോദരന് പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വിഘ്നേശ്വരിയുടെ ഫോണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.